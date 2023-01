Benfica notificado: Comissão de Instrutores da Liga não avança com fase de instrução

Estádio da Luz, casa do Benfica

Aguarda que sejam apurados novos factos. Em causa o processo disciplinar instaurado à SAD.

Depois de o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter instaurado um processo disciplinar à SAD do Benfica "na sequência de notícias divulgadas na Comunicação Social" relativas ao megaprocesso de corrupção que afeta a sociedade das águias, a Comissão de Instrutores da Liga Portugal, apurou O JOGO, notificou o clube da Luz de que, por agora, não avançará com a fase de instrução até serem apurados novos factos.

Recorde-se que a sociedade e membros do Conselho de Administração do mandato 2016-2020 ainda em funções foram constituídos arguidos. O Diário de Notícias avançou, no passado dia 7 de janeiro, que "em causa, supostamente, estará um processo em que se investigam os crimes emergentes dos emails pirateados ao Benfica e onde foram juntos outros processos, como o dos "vouches" e o "mala ciao".

De acordo com o DN, os arguidos são Rui Costa, atual presidente do clube, Domingos Soares Oliveira, Luís Filipe Vieira, José Eduardo Moniz e Nuno Gaioso Ribeiro, todos eles administradores, ou ex-administradores, da sociedade benfiquista.

O jornal acrescentou que o objetivo deve ser evitar possíveis prescrições, pois muitas destas investigações decorrem há vários anos, revelando que "ninguém foi sujeito a qualquer interrogatório".