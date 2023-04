A rodagem internacional tem o seu peso nesta fase da prova e o onze do Benfica está a léguas do adversário

Se a experiência é um fator determinante nesta fase da prova, como insinuam muitas vezes os treinadores, o Benfica tem um osso duro de roer, esta noite, no Estádio da Luz (20h00), na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente aos italianos do Inter.

Os nerazzurri têm mais 100 jogos do que as águias na prova maior do calendário europeu; quase o dobro dos golos; um número incomparavelmente superior de internacionalizações A...