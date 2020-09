Benfica no Pote 1 da Liga Europa e para já evita estes adversários

O Benfica, eliminado na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, segue agora para a Liga Europa. Certo para já é que estará no pote 1 do sorteio da fase de grupos

O Benfica perdeu esta terça-feira com os gregos do PAOK, de Abel Ferreira, por 2-1, e ficou afastado da edição de 2020/21 da Liga dos Campeões. Posto isto, a equipa treinada por Jorge Jesus segue para a Liga Europa, sendo certo que para já estará no pote 1 do sorteio da fase de grupos. Ao mesmo pote onde ainda pode chegar Sporting - se ultrapassar a pré-eliminatória e o play off - e até o Braga, que para já figura no pote 2.

Pote 1

Arsenal

AS Roma

Nápoles

Benfica

Bayer Leverkusen

Villarreal

Besiktas

CSKA Moscovo