Benfica no mercado: Rui Costa sondou David Neres e Mihailo Ristic

Rui Costa já perguntou pelo ala do Shakhtar Donetsk, enquanto o lateral-esquerdo termina vínculo com o Montpellier e está na lista das águias.

O Benfica prepara a próxima temporada e além de ter assegurado já o acordo com Roger Schmidt - para que o técnico alemão, ainda no PSV, assuma o comando das águias - analisa o mercado tendo em vista a garantia de reforços para 2022/23.

David Neres, do Shakhtar Donetsk, e Mihailo Ristic, do Montpellier, são dois nomes que fazem parte da lista encarnada, tendo já sido, segundo apurou O JOGO, sondados a pensar na nova temporada.

Ligado ao Shakhtar Donetsk desde janeiro, David Neres é uma ambição de Rui Costa, que já perguntou mesmo pelo extremo de 25 anos, transferido no início do ano do Ajax, tendo custado então 12 milhões de euros ao conjunto ucraniano. Os dirigentes benfiquistas já conhecem as condições necessárias para avançar eventualmente para um negócio, sendo que além dos argumentos financeiros para convencer o Shakhtar a vender - ainda que, na sequência da guerra na Ucrânia, devido à invasão pela Rússia, o clube esteja aberto a negociar o passe dos seus atletas, como sucedeu com o extremo Manor Solomon, que vai ingressar no Fulham de Marco Silva - sabem que é uma operação difícil tendo em vista o salário do atleta, que aufere cerca de 3,5 milhões de euros limpos por ano na formação ucraniana.

Internacional brasileiro, David Neres, que jogou no Ajax entre 2016 e dezembro de 2021, onde defrontou Roger Schmidt, é um jogador que agrada na Luz pela sua dinâmica e técnica, razão pela qual as águias entendem ser um jogador que se enquadra no estilo encarnado.

Se Neres é visto como uma opção para o ataque, Mihailo Ristic, lateral-esquerdo do Montpellier, é uma possibilidade para reforçar a defesa, agradando por ser uma boa oportunidade de negócio. O internacional sérvio está em final de contrato com o emblema gaulês e os responsáveis encarnados conhecem também a situação do futebolista, numa altura em que procuram soluções para a iminente saída de Grimaldo, desejado pelo Barcelona e com vínculo apenas até 2023. Com 26 anos, o versátil jogador do Montpellier (tem formação como extremo mas foi entretanto adaptado a lateral, sendo ainda capaz de jogar no meio-campo) faz parte dos nomes referenciados, sendo que nesta fase não existem para já negociações concretas.

Com 28 jogos esta época, Ristic é um jogador pretendido além das águias também pelo Marselha, sendo que de acordo com Imprensa francesa o seu atual clube ainda não desistiu de tentar acertar a renovação.