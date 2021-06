Benfica negocia Grimaldo com a Lázio e acerta sucessor, que deve custar 3 M€

Futebolista de 24 anos tem à sua espera na Luz um vínculo válido por cinco temporadas, ou seja, até 2026. Contrato define também um salário líquido por ano no valor de 400 mil euros.

O Benfica está a negociar a contratação de Gil Dias, futebolista de 24 anos do Mónaco, num processo que pode ficar concluído nas próximas horas e numa lógica de sucessão a Grimaldo, lateral-esquerdo que está a ser, apurou O JOGO, negociado com a Lázio.

Antecipando a saída do camisola 3, e numa altura em que também Nuno Tavares está à beira do fim da sua passagem pelo Benfica, os responsáveis encarnados atacaram Gil Dias, visto na Luz como opção para fazer todo o corredor esquerdo, para o qual também Rúben Vinagre está "controlado".

De acordo com informações recolhidas por O JOGO, o entendimento entre Benfica e Mónaco já foi alcançado, por um valor a rondar os três milhões de euros. Para o ala de 24 anos, que na derradeira temporada atuou no Famalicão por empréstimo do clube do principado (fez 33 jogos e dois golos), está em cima da mesa um contrato de cinco épocas. As bases do ordenado do atleta estão também já definidas, sendo que Gil Dias tem à sua espera na Luz um salário líquido, por cada uma das temporadas a cumprir na ligação ao Benfica, de cerca de 400 mil euros.

Apesar de ainda não estar definitivamente fechado, o processo está muito avançado, razão pela qual existe mesmo a possibilidade de o jogador, cujo empresário é Ulisses Santos, ser uma das novidades do Benfica nos primeiros dias de trabalho. As águias reapresentam-se ao serviço já amanhã, com os habituais exames médicos e testes físicos, estando o primeiro treino programado para segunda-feira. Assim, e caso o processo avance como esperam as partes, Gil Dias poderá começar desde cedo a tentar mostrar argumentos para convencer Jorge Jesus das suas qualidades, de forma a poder aspirar à titularidade no novo clube.

Contratado pelo Mónaco em 2014/15, ao Braga, o extremo, que fez apenas 17 partidas pelos monegascos, contabiliza já sete cedências. Começou por ser emprestado ao Varzim, em 2015/16, passando depois por Rio Ave, Fiorentina, Nottingham Forest, Olympiacos, Granada e, por fim, Famalicão. Agora prepara-se para um novo rumo na carreira.

Já Grimaldo, jogador que tem sido muito pretendido ao longo dos anos, tendo sido apontado recentemente como alvo de Barcelona e Atlético de Madrid, está na mira da Lázio. Com uma cláusula de 60 milhões de euros, poderá sair por muito menos, provavelmente por valores um pouco acima dos 20 M€, isto com 201 jogos e 13 golos marcados ao serviço do Benfica.