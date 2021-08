Benfica negoceia saída de Seferovic: avançado pode rumar à Serie A

Sampdória discute com o Benfica os moldes da possível mudança do suíço.

Carlos Vinícius está de partida do Benfica, rumo ao PSV Eindhoven, mas pode não ser o único dianteiro a despedir-se da Luz.

O JOGO apurou que também Seferovic pode estar de saída, com destino à Sampdória, num negócio que está a ser alinhavado nos moldes da cedência do brasileiro.

Em cima da mesa está a possibilidade de um empréstimo do suíço, ficando o emblema de Génova com uma obrigação de compra do passe do jogador de 29 anos por uma verba que poderá rondar os 10 milhões de euros.

Na segunda-feira, o presidente da Samp, Massimo Ferrero, discutiu o assunto com o agente do dianteiro, Fali Ramadani, e na manhã desta terça-feira, ocorrerá o contacto final com o presidente dos encarnados, Rui Costa.