Benfica negoceia saída de Everton e pode abrir-se uma vaga para David Neres

Saída do extremo está a ser negociada com o Flamengo e poderá efetivar-se esta semana e abrir vaga. Dirigentes do Benfica estão tentar angariar uma verba em torno de 15 a 16 milhões de euros pelo seu camisola 7. Contando com a possível vinda de Ricardo Horta, o dianteiro do Shakhtar está em espera.

A venda de Everton está nos planos traçados pelos responsáveis encarnados para o período de defeso e, segundo apurado por O JOGO, é um processo que deverá conhecer importantes desenvolvidos na próxima semana, sendo certo que a intenção passa pela concretização da transferência antes do final do mês, tendo este cenário ligação direta com o futuro de um possível reforço.

De facto, o reforço das alas ofensivas está nas cogitações encarnadas, o nome de Ricardo Horta, do Braga, ocupa o topo da lista de alvos para esta zona do campo, mesmo sem que ocorra qualquer saída. Porém, e para vir mais um extremo, terá de haver uma saída. Dando nomes aos jogadores, a saída de Everton abrirá vaga para a entrada de David Neres.

É o caso de Everton, que poderá abrir uma vaga para a entrada de David Neres, também ele brasileiro, vinculado aos ucranianos do Shakhtar e que tem acordo alinhavado. O Benfica desconta a dívida que o clube da Ucrânia tem pela compra de Pedrinho às águias (dos 18 milhões acordados na época passada, faltam pagar 15) e Neres já terá apalavrado o contrato, através do seu empresário, Giuliano Bertolucci, o mesmo que está a tentar desencalhar a venda de Everton. A demora na resolução deste dossiê pode, porém, levar à fuga de Neres, uma vez que o internacional brasileiro tem vários clubes interessados na sua contratação, como é o caso da Juventus.

Como já noticiámos, a chave para este processo duplo poderá estar nas mãos do Flamengo. O clube carioca está interessado na contratação de Everton e, segundo apurámos, terá demonstrado a intenção de avançar com 12 milhões de euros, valor próximo dos 15 a 16 esperados pelas águias, que já riscaram a intenção de receber os 20 gastos na compra do jogador, até pela amortização já de dois anos de contrato. O Fla poderá subir a parada, mas estará à espera de vender Bruno Henrique ao Fenerbahçe de... Jorge Jesus.