Benfica nega envolvimento de Vieira na "eventual negociação por Cavani"

Comunicado do Benfica fala do mercado de transferências

O Benfica emitiu esta quarta-feira um comunicado no qual "repudia e desmente as várias notícias falsas veiculadas por diversos órgãos de comunicação social que publicitam o interesse do clube pela aquisição de vários jogadores", destacando uma notícia em particular. "Destacamos particularmente a notícia que dava conta de um suposto direto envolvimento do Presidente Luís Filipe Vieira, que teria chamado a si a condução do eventual processo de aquisição do jogador internacional uruguaio, Edinson Cavani".

O clube encarnado adianta ainda que "eventuais contactos institucionais com vista ao reforço do plantel para a próxima época só terão lugar após a realização da final da Taça de Portugal", com o FC Porto, este sábado.

COMUNICADO

"O Sport Lisboa e Benfica repudia e desmente as várias notícias falsas veiculadas por diversos órgãos de comunicação social que publicitam o interesse do Clube pela aquisição de vários jogadores, sem qualquer tipo de fundamento.

De entre elas, destacamos particularmente a notícia que dava conta de um suposto direto envolvimento do Presidente Luís Filipe Vieira, que teria chamado a si a condução do eventual processo de aquisição do jogador internacional uruguaio, Edinson Cavani.

Essa notícia é totalmente falsa, aproveitando o Clube para esclarecer que eventuais contactos institucionais com vista ao reforço do plantel para a próxima época só terão lugar após a realização da final da Taça de Portugal, do próximo sábado, que assinala o término da presente época, desmentindo qualquer envolvimento do Presidente no processo atrás citado ou em quaisquer outros noticiados.

Lisboa, 29 de julho de 2020"