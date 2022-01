Benfica não vence o FC Porto há oito jogos e esta é a segunda pior série do trauma

Período negro começou a 24 de agosto de 2019, com a derrota na Luz após o título na época anterior. Desde aí, as águias já perderam mais cinco jogos, somando ainda dois empates

À derrota na Taça de Portugal com o FC Porto, que ditou o afastamento da prova, seguiu-se novo desaire, agora na Liga, aumentando o trauma do Benfica com os rivais. Nem a mudança de treinador, com a troca de Jorge Jesus por Nélson Veríssimo, ditou uma alteração no desfecho.

Numa semana muito atribulada, as águias perderam duas vezes frente ao FC Porto e vão já numa série de oito partidas sem conseguir vencer. Esta é já a segunda pior sequência do Benfica na história dos duelos entre as duas equipas, sendo apenas superada pelos nove desafios longe dos triunfos, jogados entre 30 de janeiro de 1988 e 17 de abril de 1991.

O derradeiro triunfo dos encarnados frente aos portistas data de 2 de março de 2019, numa época na qual, sob o comando de Bruno Lage - subiu em janeiro dos bês para substituir Rui Vitória -, o clube da Luz sagrou-se campeão. Lage ganhou ao FC Porto por 2-1 no Estádio do Dragão, mas a 24 de agosto desse mesmo ano, à terceira jornada do campeonato de 2019/20, não evitou o desaire caseiro por 2-0.

A partir daí, os benfiquistas não mais se conseguiram recompor frente aos azuis e brancos, estes sempre sob a liderança de Sérgio Conceição. Seguiram-se mais cinco derrotas e dois empates. Os dois jogos perdidos no final de 2021 transformaram a atual série na segunda pior, superando três de sete jogos, com destaque para outras tantas de seis partidas sem vencer.

O FC Porto transformou-se num verdadeiro obstáculo e para trás ficaram já as séries mais negras ante o outro rival. Com o Sporting, o Benfica nunca ficou mais de cinco jogos sem vencer. Tem cinco sequências assim, duas delas sempre a perder.