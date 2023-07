Benfica não vai jogar a Eusébio Cup nesta pré-época e há três motivos para isso

Torneio não vai acontecer, este ano, devido à Jornada Mundial da Juventude e ao calendário antes da Supertaça. Relvado da Luz ainda não está em condições de ser utilizado.

O Benfica não vai jogar a Eusébio Cup nesta pré-época devido a constrangimentos do calendário.

No primeiro plano de pré-temporada apresentado pelos encarnados havia a indicação de que o jogo da Eusébio Cup ia acontecer, ainda assim não havia data definida nem adversário.

Agora, O JOGO sabe que o encontro não se vai realizar devido ao calendário mais apertado antes da Supertaça com o FC Porto (que vai acontecer a 8 ou 9 de agosto); também devido ao relvado do Estádio da Luz, que foi mudado e ainda não está em condições de ser utilizado; e também devido aos constrangimentos causados pela realização das Jornada Mundial da Juventude em Lisboa.

Esta segunda-feira, as águias anunciaram mais um amigável, com o Burnley que se vai realizar no Estádio do Restelo precisamente devido ao estado do relvado da Luz.

O ano passado a Eusébio Cup foi realizada contra o Newcastle, jogo que os encarnados venceram por 3-2. A última edição antes dessa tinha sido em 2018.