"Benfica não vai conseguir segurar Gonçalo Ramos muito mais tempo"

Seferovic destacou a grande época do antigo companheiro no Benfica

ENTREVISTA, PARTE III - Seferovic vê o camisola 88 seguir em breve o mesmo caminho de João Félix, "um jogador incrível que vale cada um dos 120 milhões" que rendeu.

Chegou ao clube da Luz no início de 2017/18 e, desde então, jogou com muitos dianteiros. E um deles, Jonas, "foi um dos melhores avançados que passou pelo Benfica".

Jonas, Jiménez, João Félix, Carlos Vinícius, De Tomás, Darwin, Gonçalo Ramos. Estes são só alguns dos avançados com quem jogou no Benfica. Há algum deles que destaque?

-Jonas. Era um craque, tinha qualidade a jogar, tinha golo. Jogava como um 10, como segundo avançado, também foi um 9 e brilhou em todas as posições. Foi um dos melhores avançados que passou pelo Benfica nos últimos anos, sem dúvida.