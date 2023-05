Benfica não vai ao mercado: sucessor de Otamendi já está na Luz

Otamendi está em final de contrato com o Benfica

Saída do argentino não implicará a contratação de um novo central, dado que nos quadros há cinco nomes para o lugar.

Grimaldo já anunciou o seu futuro, falta Otamendi verbalizar o seu destino, também em final de contrato, sendo certo que na Luz a convicção aponta para que o central argentino siga o mesmo caminho do lateral esquerdo espanhol rumo à saída da Luz.

A acontecer, e segundo O JOGO apurou, a reposição de recursos humanos no eixo da defesa do Benfica será feita com recurso aos jogadores que já pertencem aos quadros encarnados.