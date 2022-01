"Benfica não pode deixar de ser clube formador, que tenta potenciar e garantir frutos financeiros"

António Oliveira, novo treinador do Benfica B

Declarações do substituto de Nélson Veríssimo à BTV

Liga Portugal SABSEG? "É uma competição mais dura do que o contexto em que estive como jogador. E dá-nos para aferir aqueles que estarão mais aptos a ser utilizados na nossa equipa principal. É disso que o Benfica vive, o Benfica não pode deixar de ser um clube formador, que tenta potenciar ao máximo e mais tarde garantir frutos financeiros."

Primeiro lugar? "É uma herança enorme, um trabalho de enorme qualidade da anterior equipa que hoje tem o privilégio de representar a equipa principal do clube. É um privilégio ver esta equipa que ocupa o 1.º lugar ter jogadores a treinar com a equipa principal. Isso não nos enfraquece porque vão chegar outros meninos, com esse mesmo objetivo. Vamos capacitá-los e dar-lhes competências para, cada vez mais rápido, chegarem à equipa principal."

Chegar mais alto? "Seria hipócrita se não o dissesse mas este não é o meu propósito hoje. Este é um projeto não pessoal, como foi no Santos ou no Athletico Paranaense, onde se conquistou muitas coisas já como treinador principal e já numa liga fortíssima e onde estive envolvido em provas como a copa sul-americana, que acabámos por ganhar. Tenho uma vontade enorme de ajudar este projeto a crescer, vim para agregar."