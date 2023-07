"Benfica não me deixou ir ao Mundial sub-20", lamenta Cher Ndour

Médio italiano PSG diz que foi impedido pelo Benfica de participar no Mundial de sub-20 que se realizou recentemente, uma decisão que o entristeceu.

Cher Ndour diz que não participou no Mundial de sub-20, que se realizou entre 20 de maio e 11 de junho, porque o Benfica não permitiu. Em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, o médio que terminou contrato com as águias lamenta a decisão.

"Tive muita pena, um Campeonato do Mundo é um Campeonato do Mundo. A ausência não foi culpa minha, o Benfica não me deixou ir. Mas acompanhei todos os jogos, foi realmente uma grande viagem", afirmou o jogador de 19 anos que, embora ainda não seja oficial, está a caminho do Paris Saint-Germain.

O Uruguai venceu (1-0) a Itália, de Cher Ndour, na final do torneio.