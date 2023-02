Benfica não inclui Enzo Fernández na lista de golos do mês de janeiro

Encarnados marcaram 13 golos no mês de janeiro, mas apenas 12 vão a votação. O de Enzo Fernández, contra o Varzim, ficou esquecido.

No site oficial, o Benfica promove a votação de melhor golo do mês de janeiro. No período em questão, os encarnados faturaram por 13 vezes (em seis jogos). Mas apenas 12 golos estão disponíveis na votação. Falta o de Enzo Fernández, marcado na vitória por 2-0 sobre o Varzim, nos oitavos de final da Taça de Portugal.

Nesse jogo, o médio argentino, que entretanto se transferiu para o Chelsea, fez o gosto ao pé e comemorou de forma com os adeptos, batendo no emblema - um gesto que acabou por se tornar polémico aquando da confirmação da saída para Inglaterra.

Assim sendo, os golos de João Mário (4), Gonçalo Ramos (3), Grimaldo (2), Aursnes, Gonçalo Guedes e Musa são os que estão disponíveis para votação.