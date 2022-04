"Benfica? Não há nada para anunciar. Não vou falar sobre isso"

Roger Schmidt mantém o silêncio sobre a possível ida para o clube da Luz.

Roger Schmidt, apontado como sucessor de Nélson Veríssimo no comando técnico do Benfica, continua sem confirmar se o seu futuro passará pela Luz. "Não há nada para anunciar. Neste momento, também não vou falar sobre isso. Quero concentrar-me na minha equipa e no próximo jogo, estou a trabalhar no meu legado no PSV", disse o alemão, que esta quinta-feira defronta o Leicester na Conference League.

A formação dos Países Baixos luta por um lugar nas meias-finais da nova prova europeia, depois do empate sem golos no primeiro jogo, realizado em Inglaterra.