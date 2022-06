"Benfica não era inferior ao FC Porto e Sporting, mas quando não se tem um bom balneário..."

O facto de Neres chegar à Luz já com alguns anos a jogar na Europa facilita a sua adaptação, mas Ricardo Gomes frisa que o plantel terá também de ser bom. Na opinião do antigo central do Benfica e da seleção canarinha, em 2021/22 "a equipa do Benfica não era inferior em nada às do FC Porto e do Sporting", mas o grupo terá falhado.

Aos 25 anos, David Neres junta-se ao Benfica depois de fazer parte dos quadros do Ajax desde 2016, altura em que trocou o São Paulo pelos neerlandeses. Essa experiência no futebol europeu poderá representar um fator de adaptação fácil à realidade do Benfica e de Portugal, algo que o antecessor, Everton, não teve.

Mas Ricardo Gomes alerta, a O JOGO, que também é preciso haver um plantel solidário para os atletas terem rendimento.

"O facto de Neres já ter vários anos de futebol europeu irá facilitar, e muito, esta nova etapa no Benfica. Esta foi uma excelente contratação mas o sucesso de Neres dependerá muito da qualidade do balneário e do grupo do Benfica", aponta o ex-central, vendo na época passada um exemplo do peso que tem a existência de um bom ou de um mau balneário.

"Há fatores importantes, como a adaptação do jogador, mas a integração no balneário é bastante importante. A equipa do Benfica do ano passado não era inferior em nada às do FC Porto e do Sporting mas, quando não se tem um bom balneário, vai-se tudo embora", diz Ricardo Gomes.

Recorde-se que anteontem a mulher de Everton disse que o extremo teve falta de apoio interno, incluindo, dentro de campo.