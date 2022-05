Benfica não entra em loucuras para ter Horta: Braga quer 20 milhões de euros

Encarnados já estabeleceram contactos pelo extremo, mas definiram que não vão fugir do orçamento para assegurar o atleta. António Salvador, líder do Braga, aponta aos 20 milhões de euros para negociar o goleador da equipa. Águias admitem colocar em cima da mesa também jogadores num eventual negócio.

O Benfica identificou Ricardo Horta como alvo a atacar para a próxima temporada e estuda a sua contratação. O clube da Luz encetou contactos nesse sentido mas, sabe O JOGO, os responsáveis encarnados já definiram que não vão entrar em loucuras para assegurar o contributo do extremo do Braga, que conta com uma internacionalização por Portugal.

António Salvador, líder do emblema arsenalista, aponta, como o nosso jornal revelou, aos 20 milhões de euros para negociar o capitão e uma das referências da equipa, sendo que as águias, cientes da necessidade de garantir diversos jogadores para o plantel 2022/23, que será comandado por Roger Schmidt, não querem passar das marcas em termos financeiros.

Para já, e depois dos contactos estabelecidos, não existe ainda uma oferta formal em cima da mesa por Ricardo Horta. O dossiê está a ser analisado pelas águias, que admitem também incluir, além de uma verba em dinheiro, jogadores no negócio, de forma a tornar mais baixo o investimento a realizar pelo camisola 21 bracarense, que leva já 21 golos (e dez assistências) esta temporada e está a três de igualar o melhor registo pessoal, estabelecido em 2019/20, com 24.

A trabalhar também com outros alvos, o Benfica aponta baterias a Ricardo Horta, jogador aprovado por Roger Schmidt, próximo técnico das águias, e que, com contrato até 2026, tem uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.

David Neres avança para uma conclusão

O Benfica trabalha também para ter uma conclusão na contratação de David Neres, internacional brasileiro do Shakhtar Donetsk. O extremo já deu o sim ao emblema encarnado e decorrem agora negociações tendo em vista um contrato válido até 2027, sendo que as águias conversam também com o clube ucraniano para acertar o negócio através do abatimento da dívida por Pedrinho, contratado pelo Shakhtar ao Benfica.