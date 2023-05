Benfica não deve pensar nos jogos do FC Porto: "Isso não conta"

Pedro Mantorras diz que os encarnados estão perto do título, mas lembra: ainda nada está ganho

Pedro Mantorras pede ao Benfica para manter os pés assentes na terra. O antigo avançado, campeão nacional em 2005, lembra, ainda assim, que os encarnados estão muito perto de conquistar o título.

"Todos os benfiquistas só pensam em ser campeões, mas é preciso ter os pés bem assentes na terra. Ainda faltam três jogos complicadíssimos e nada está ganho. É preciso ter humildade, porque cada jogo vai ser uma final. Por isso, é preciso que os jogadores fiquem concentrados para vencer essas finais, porque vão ser jogos nada fáceis", afirmou, em declarações à Rádio Renascença.

O antigo internacional angolano defendeu ainda que a equipa de Roger Schmidt não tem de estar à espera dos jogos do FC Porto.

"Os jogadores do Benfica têm de pensar no seu jogo e não pensar no resultado do jogo do FC Porto, porque isso não conta. O que conta é estar concentrado no jogo, sabendo que vai ser uma partida complicadíssima, e têm de vencer o jogo com o Portimonense. O Benfica só depende de si, por isso, só deve pensar nos seus jogos", explicou.