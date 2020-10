Benfica não desiste, mas Champions elevou o preço de Rúben Semedo

Ulisses Santos, empresário do central, está na Grécia para tentar desbloquear o processo, mas as águias veem o preço proibitivo.

Nicolás Otamendi chegou esta semana a Lisboa para integrar o plantel encarnado, no âmbito do negócio de Rúben Dias, mas Jorge Jesus quer contar com mais um defesa, apontando à contratação de Rúben Semedo.

No entanto, e apesar das movimentações encarnadas no sentido de garantir o contributo do central, ontem chamado por Fernando Santos à Seleção Nacional, o processo não se afigura de conclusão fácil. Isto porque, depois da qualificação para a Liga dos Campeões, o Olympiacos exige 15 milhões de euros pelo defesa, preço que os encarnados consideram excessivo e ao qual não se mostram dispostos a chegar.

Ulisses Santos, empresário do futebolista de 26 anos, encontra-se nesta altura na Grécia para discutir o processo, mas o fecho do mercado em Portugal, dia 6, coloca pressão extra sobre o negócio.