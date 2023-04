Benfica não derrapa em Vila do Conde desde 2014/15

Encarnados querem manter a tradição e garantir os três pontos frente ao Rio Ave, antes da receção ao FC Porto. Deslocação a casa do Rio Ave não tem sido um problema para a equipa encarnada. Nos últimos dez anos, só por uma vez o Benfica não conseguiu pontuar e mesmo assim conquistou o título.

O Benfica desloca-se a Vila do Conde, este domingo (18h00), com o objetivo de manter o mínimo de dez pontos de vantagem para o FC Porto na liderança do campeonato e continuar com o registo positivo nas deslocações a casa do Rio Ave.

Nos últimos dez jogos, os encarnados venceram sete vezes, empataram duas e perderam apenas numa ocasião. Para chegar à data em que o Benfica não fez qualquer ponto em Vila do Conde, é preciso recuar até à época 2014/2015, em que viria a sagrar-se campeão, não obstante a derrota diante do Rio Ave. O jogo foi decidido nos últimos minutos, com o golo da vitória vila-condense a ser marcado apenas aos 90"+5", fixando o resultado em 2-1, e ficou ainda marcado pela expulsão de Luisão também na reta final. Nesse ano, Benfica e FC Porto ocupavam igualmente os dois lugares da frente no campeonato, mas a distância pontual entre as equipas era menor: à entrada para essa jornada, os encarnados tinham mais quatro pontos. A derrota, ainda assim, teve pouco impacto nas contas desse ano, já que o FC Porto, na mesma jornada 26, empatou com o Nacional (1-1) e reduziu a diferença para três pontos, distância que o Benfica conseguiu manter até ao fim e que valeu a conquista do campeonato.

No total de jogos das duas equipas para o campeonato quando o Rio Ave joga em casa a liderança é também encarnada: em 32 partidas, o Benfica tem 21 vitórias, 6 empates e apenas 5 derrotas.

O Rio Ave chega ao encontro de amanhã a procurar igualar o melhor registo da época de três vitórias seguidas, depois dos triunfos frente ao Paços de Ferreira e ao Famalicão nas últimas jornadas; já o Benfica leva nove jogos consecutivos sempre a vencer.

Rio Ave em vantagem na 1.ª volta

O encontro da jornada 9 entre Benfica e Rio Ave (4-2) aconteceu entre os jogos com o PSG para a Liga dos Campeões e representou a primeira grande mudança de Schmidt na equipa titular das águias, na altura, com cinco alterações. A equipa de Luís Freire começou a vencer por Fábio Ronaldo logo aos 6", mas ainda na primeira parte um bis de Gonçalo Ramos (13" e 45"+1") e um autogolo de Jhonatan Luiz (19") mudaram o resultado e levaram os encarnados para o balneário na posição de vencedor. Musa, aos 62", e Guga, aos 86", fecharam as contas de desafio.