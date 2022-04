Benfica na ressaca da Champions: "Enquanto houver uma réstia de esperança..."

Darwin marcou o golo do Benfica frente ao Liverpool

Clube da Luz não atira a toalha ao chão na eliminatória com o Liverpool.

O Benfica dedica boa parte da newsletter desta quarta-feira ao rescaldo do encontro com o Liverpool, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Apesar do desaire (1-3), o clube da Luz enalteceu a entrega da equipa.

"Já era sobejamente conhecido o poderio do Liverpool e as dificuldades que este adversário cria habitualmente às equipas que o defrontam, mas tal não foi impeditivo de uma abordagem destemida ao jogo da nossa parte, procurando encontrar os momentos certos para equilibrar uma contenda deveras exigente. O 1-3 final é um resultado pesado para o que a nossa equipa fez, nomeadamente na segunda parte, dificultando uma eliminatória já de si extremamente complicada, mas ainda em aberto. Enquanto houver uma réstia de esperança, que não haja quaisquer dúvidas de que a nossa equipa lutará bravamente", pode ler-se.

"Realce também para o extraordinário ambiente no Estádio da Luz, com quase 60 mil espectadores e a equipa e os adeptos juntos em busca do melhor resultado possível. Veríssimo e os vários jogadores entrevistados após a partida enalteceram e agradeceram o apoio vindo das bancadas, fervoroso e incessante, qual autêntico 12.º jogador imprescindível", aponta ainda o Benfica.