Benfica na frente da corrida por "novo Moukouko", dizem na Alemanha

Jogador de 13 anos já dá nas vistas e terá despertado o interesse de vários clubes europeus.

Youssoufa Moukoko estreou-se com a camisola do Borussia Dortmund um dia depois de completar 16 anos, em 2020. Agora, na Alemanha falam em "novo Moukoko" e garantem que o Benfica estará a liderar a corrida pelo jogador.

De acordo com o "Bild", Saido Baldé, jogador de 13 anos que já representa os sub-17 do Hamburgo, já terá despertado o interesse de vários emblemas europeus, entre os quais o Benfica, que estará na frente da corrida, a par do PSG.

Saido leva quatro golos marcados em nove jogos disputados na Bundesliga Nord/Nordost [escalão de juvenis].