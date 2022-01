Benfica na final da Taça da Liga: Meité deu outro gás ao miolo encarnado

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Benfica no encontro que terminou com a vitória do Sporting, por 2-1.

Vlachodimos 6

Sem hipóteses nos golos, foi importante a travar as aspirações leoninas com defesas seguras a remates e cruzamentos apertados.



Lázaro 4

Com problemas face às entradas de Sarabia e até Matheus Reis na fase inicial, foi-se recompondo e teve papel de destaque com dois grandes cortes no segundo tempo. Contudo, pecou no 2-1, ao dar muito espaço e permitindo a entrada de Sarabia nas costas de Morato.



Morato 4

Numa noite de algum desacerto, visível logo num corte aflito aos 5" quando a bola era de Vlachodimos, foi batido nos dois golos. No primeiro, e numa repetição de uma jogada da etapa inicial, que Vlachodimos defendeu, foi batido por Gonçalo Inácio. No segundo tento do rival deixou Sarabia fugir nas suas costas.



Vertonghen 6

Com bom posicionamento, foi capaz de evitar estragos nomeadamente da parte de Pedro Gonçalves. Na primeira parte teve quatro intervenções fulcrais a travar ou investidas ou remates do 28 leonino.



Grimaldo 6

Sem passar pelas mesmas aflições de Lázaro, controlou melhor o seu flanco e tentou, ainda que poucas vezes, apoiar o ataque. Numa delas assistiu Everton para o 1-0.



Weigl 6

Entregou-se com tudo, como prometera, à luta no miolo. Foi conseguindo, por vezes, manter o Sporting afastado da área de Vlachodimos e tentou dar tranquilidade à equipa.



Meité 7

Depois de alguns minutos para entrar em jogo, foi-se soltando e foi importante para equilibrar a luta a meio-campo, até a travar parte da influência de Matheus Nunes. Quando perdeu gás a equipa acabou por ressentir-se.



João Mário 5

Certeiro no controlo da bola, não foi capaz, porém, de construir jogo e de lançar a sua equipa para o ataque com outra capacidade.



Diogo Gonçalves 5

Foi capaz de realizar alguns cruzamentos, mas participou pouco no jogo e sem conseguir furar na linha nem sempre apoiou Lázaro.



Everton 5

Marcou pelo segundo jogo seguido num lance em que driblou Neto e fuzilou Adán, e deu a vantagem . Arriscou, ainda assim, pouco para furar a defesa leonina .



Yaremchuk 4

Sem bola para remates, deu-se facilmente à marcação dos centrais sportinguistas, participando pouco no jogo.



Gonçalo Ramos 5

Movimentou-se mais que o antecessor, à procura de bola.



Gil Dias 4

Demorou para soltar a bola, que perde no lance do 2-1 para o Sporting.



Taarabt 5

Procurou lançar a equipa para a frente, em busca do empate.



Pizzi 5

Passou por várias zonas e fez o último disparo, mesmo que fraco, para defesa de Adán.



Henrique Araújo 5

Na estreia pela equipa principal entrou bem e deu mais presença na área.