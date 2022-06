Benfica na Argentina para forçar Enzo Fernández

Rui Pedro Braz viajou para Buenos Aires e tenta viabilizar um negócio visto como muito difícil

O Benfica não desiste de tentar contratar Enzo Fernández, médio do River Plate que é alvo prioritário para reforço do plantel de Roger Schmidt. Mesmo com vários colossos ou emblemas endinheirados em cima do jogador, as águias, sabe O JOGO, vão tentar por todos os meios possíveis alcançar um acordo que amarre desde já o jovem jogador de 21 anos.

Nesse sentido, Rui Pedro Braz já está na Argentina, tendo o diretor desportivo dos encarnados viajado para Buenos Aires depois de ter regressado do Brasil com o reforço David Neres, com o objetivo claro de tentar convencer o River Plate a vender o médio que é visto na Luz como um jogador absolutamente diferenciado e que justifica todo o esforço possível.

O responsável encarnado tem pela frente uma batalha que é vista como muito complicada. Não só o River Plate se tem mantido irredutível na decisão de deixar sair o jogador por valores inferiores aos 20 milhões de euros da cláusula de rescisão, e que implicam um acréscimo de cinco milhões em impostos, como esta mesma cláusula irá subir mais cinco milhões na segunda-feira, de acordo com o contrato assinado por Enzo Fernández.

Há ainda vários emblemas interessados no jogador, como Wolverhampton, PSG, Dortmund e Milan, tendo os primeiros enviado mesmo um emissário a Buenos Aires para fechar a transferência e contratar o jogador desejado também pelo antigo técnico das águias, Bruno Lage. Segundo noticia a Imprensa argentina, porém, Enzo Fernández terá recusado jogar pelos Wolves, desejando um clube com outra visibilidade.

Nas últimas horas, refira-se, foi mesmo noticiado, por SIC e CMTV, que o Benfica teria apresentado uma proposta de 18 milhões de euros por 75 por cento do passe do médio e até aceite que ele continue no River Plate até ao fim da Taça Libertadores, cuja final, se os millonarios lá chegarem, se disputará a 29 de outubro. Assim, Enzo seria apenas reforço de janeiro para as águias. Já antes, acrescente-se, as águias ofereceram 15 milhões mais cinco por objetivos, como o nosso jornal noticiou, mas também esta oferta não teve desfecho positivo.