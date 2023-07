Benfica multado por não ceder imagens de videovigilância do Estádio da Luz

Por "eventual falta de colaboração com a justiça desportiva", o Conselho de Disciplina da FPF aplicou uma coima às águias no valor de 6120 euros.

O Benfica foi condenado a pagar 6120 euros por "eventual falta de colaboração com a justiça desportiva", informou esta terça-feira o Conselho de Disciplina da FPF. A multa ao clube presidido por Rui Costa tem a ver com a recusa em ceder imagens de videovigilância do Estádio da Luz.

"O clube que, notificado para o efeito, não habilite a Comissão de Instrutores, no prazo de dois dias úteis, com cópia das imagens capturadas pelo sistema de videovigilância do respetivo estádio, será punido com a sanção de multa", lê-se no artigo 86.º-A do Regulamento Disciplinar da Liga.