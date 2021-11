Benfica multado por comportamento incorreto de adeptos e Belenenses por atraso

Multas aplicadas ao emblema lisboeta, relativas à ultima jornada da Liga Bwin, ascendem aos 3700 euros

O Benfica foi multado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por cânticos ofensivos entoados por adeptos encarnados após o jogo com o Belenenses, no passado domingo, e por utilização de material pirotécnico.

Segundo o mapa de castigos deliberados pelo CD, revelado esta terça-feira, as águias terão que pagar 510 euros pois, "após o final do jogo, os referidos adeptos entoaram: 'A Liga é uma vergonha' e 'Ó Rui Pedro [Soares] vai para o c*****", lê-se.

O Benfica recebeu também, conforme descrito no documento do CD, uma multa cifrada em 3190 euros pela deflagração de potes de fumo, petardos e 'very-lights' por intermédio de adeptos encarnados na bancada do Estádio Nacional.

Ainda relativo ao sucedido no Belenenses-Benfica, o emblema anfitrião foi multado 653 por ter demorado quatro minutos para começar a primeira parte do desafio, que fora terminado, por falta de jogadores azuis, aos 48 minutos.