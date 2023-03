Benfica multado pelo Conselho de Disciplina: "Nunca mais me apareça na vida"

Em causa, uma participação da APAF após declarações de Luís Castro, treinador da equipa B do Benfica

O Benfica foi multado em 3570 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF. Em causa, as "participações disciplinares da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol e do Conselho de Arbitragem", relativos a 14 de fevereiro e remetidas à Comissão de Instrutores da Liga, tendo por objeto a "eventual violação de deveres gerais", refere o comunicado.

As participações surgiram após as críticas do treinador da equipa B do Benfica, Luís Castro, à exibição da equipa de arbitragem liderada por João Afonso, depois da derrota sofrida na visita ao Estrela da Amadora, por 2-1.

"Falei com o árbitro. Desejo-lhe a maior sorte do mundo, mas que nunca mais me apareça na vida. À 13ª jornada, tínhamos três derrotas, duas delas com este árbitro. Antes do jogo, eu sabia que ia ser muito difícil. Os nossos jogadores não podiam travar as transições porque qualquer falta seria amarelo. O Estrela conseguiu travar os nossos ataques. Permitiu-lhes muito mais facilmente deixarmos de atacar. Há um penálti claríssimo sobre o Pedro Santos na primeira parte. Não há penálti no golo do Estrela e já vi o lance. E o golo anulado... O nosso jogador toca na bola, no choque de cabeça com cabeça aceito que não marque nada. Se tiver de marcar falta para algum dos lados, é penálti", disse na altura.