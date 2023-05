Benfica multado: isqueiro, moedas, chumbo da pesca e até sapatilhas

Adeptos do Benfica

Benfica foi multado em mais de 18 mil euros devido ao comportamento dos adeptos em Portimão

O Conselho de Disciplina da FPF revelou esta quinta-feira ter multado o Benfica em pouco mais de 18 mil euros - 18 230, para ser preciso - na sequência de diversos episódios de comportamento incorreto por parte de adeptos encarnados no estádio do Portimonense, no sábado.

Desse total, 12 240 euros dizem respeito ao arremesso de pirotecnia para o relvado, 4 460 euros pelo uso de outros artefactos pirotécnicos e ainda 1 530 euros pelo arremesso de objetos contra elementos da equipa de arbitragem, liderada por Artur Soares Dias.

No aquecimento, refere o comunicado, foram "arremessados um isqueiro, quatro moedas e um chumbo utilizado na pesca", sendo que o chumbo atingiu um dos elementos, mas "sem causar ferimentos".

Pouco depois do início da segunda parte o jogo foi interrompido porque "foram arremessadas duas sapatilhas em direção ao árbitro assistente" e à passagem da hora do jogo Portimonense-Benfica, foi "lançado um isqueiro e uma moeda em direção a um dos árbitros assistentes".