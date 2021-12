Benfica multado em mais de 20 mil euros por comportamento de adeptos no dérbi

Estádio da Luz, casa do Benfica

Em causa está utilização/deflagração e arremesso de objeto pirotécnico e entoação de cânticos ofensivos

O Benfica foi multado, em 20.382 euros, pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) devido a comportamentos incorretos de adeptos encarnados no decurso do dérbi contra o Sporting, na 13.ª jornada da Liga Bwin.

De acordo com o mapa de castigos deliberados pelo CD da FPF, que indica as infrações ao regulamento de competições, a multa mais pesada (10.200€) deve-se à utilização e arremesso de objeto pirotécnico para o relvado do Estádio da Luz, ao minuto 80.

O Benfica teve, ainda, uma multa de 9.570€ por deflagração de engenhos pirotécnicos no piso inferior de uma das bancadas do recinto lisboeta, ao que acresceu a obrigatoriedade de pagamento de 612 euros por entoação de cânticos ofensivos dirigidos ao Sporting e ao futebolista Pedro Gonçalves.

Além do Benfica, também o emblema de Alvalade foi multado, em 3.190 euros, por causa de adeptos leoninos terem utilizado engenhos pirotécnicos no estádio.