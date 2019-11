Benfica multado em 40 800 euros por críticas à arbitragem

Comunicado do Conselho de Disciplina da FPF dá conta da multa pesada ao Benfica

Duas publicações no site do Benfica visando a arbitragem valeram ao clube encarnado uma multa de 40 mil euros aplicada pelo Conselho de Disciplina da FPF.

O órgão disciplinar visa dois artigos publicados a 23 e 30 de setembro e nos quais o Benfica visa a arbitragem. Na primeira dessas publicações são apontados erros de arbitragem e do VAR em favor do FC Porto. "Pela terceira jornada consecutiva, terceiro erro de árbitros e VAR incompreensíveis em benefício do FC Porto. Depois da expulsão do jogador do Vitória de Guimarães, do penálti fantasma marcado contra o Portimonense, ontem um penálti indiscutível com respetiva expulsão de um jogador do FCP ficou por marcar, prejudicando claramente o Santa Clara. O ano passado foram 10 pontos a mais, este ano, sucedem-se os erros, sempre em benefício da mesma equipa e por equipas de arbitragem que já estiveram ligadas na época anterior a muitos desses erros que deram pontos", podia ler-se.

Sete dias depois, o Benfica fez um balanço crítico das arbitragens dos jogos do FC Porto nas primeiras sete jornadas - "erros que valem pontos e erros que, a exemplo do ano passado, vêm das mesmas equipas de arbitragem que permitiram que o FC Porto fosse beneficiado em pelo menos dez pontos". E ainda disse saber que o relatório do árbitro Tiago Martins, na receção ao V. Setúbal, fazia menção ao arremesso de uma moeda. "Inventar supostas agressões com uma moeda de cinco cêntimos, causadoras de hematomas, envergonha uma classe em que existem excelentes profissionais que todos os fins de semana, em vários campos do País, têm de enfrentar, aí sim, por vezes momentos de enorme tensão. Importa que, de uma vez por todas, o Conselho de Arbitragem assuma as suas responsabilidades"