Diretor de campo dos encarnados também punido.

A SAD do Benfica e ainda Alexandre Carvalheiro, diretor de campo dos encarnados, foram multados pelo Conselho de Disciplina da FPF em 640 euros e 230 euros, respetivamente.

Tudo isto devido ao facto de uma criança, adepta ao clube da Luz, ter invadido o campo no final do triunfo sobre o Estoril para pedir a camisola a David Neres, como foi descrito no relatório do delegado do jogo.