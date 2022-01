Benfica-Moreirense: adeptos podem ser testados já esta sexta-feira

O público do Benfica-Moreirense pode antecipar os procedimentos obrigatórios de acesso ao Estádio da Luz e receber pulseira de acesso rápido

O Benfica volta a ter zonas de testagem à covid-19 para o jogo com o Moreirense, partida agendada para este sábado às 18h00, assim como o sistema de pulseiras que permite uma entrada mais rápida no Estádio da Luz. Além dos locais habituais de testagem, o Benfica fará testes no parque 8 e de forma exclusiva a detentores de bilhetes para a partida. Esta sexta-feira os testes podem ser feitos das 12h00 às 19h00 e no dia do jogo das 10h00 às 18h00, de forma gratuita desde que os adeptos não tenham esgotado o plafond a que têm direito segundo a legislação.

O levantamento da pulseira pode ser feito mediante a apresentação do Red Pass ou bilhete e certificado covid considerado válido. Depois, é utilizar uma via rápida própria onde se dispensará a exibição do certificado no momento do acesso ao recinto.