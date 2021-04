Benfica meteu a quinta no campeonato e só Inter e Barcelona fazem melhor

O Benfica regista cinco triunfos seguidos na Liga NOS, caminhada superada por italianos (10) e espanhóis (6).

Os últimos resultados alcançados pelo Benfica demonstram a caminhada de recuperação que foi iniciada após a derrota com o Sporting, mas sobretudo depois do empate com o Farense.

Daí para cá, o currículo de época dos encarnados regista cinco triunfos consecutivos na Liga NOS, sequência que é imitada por poucos emblemas a nível europeu.

Aliás, nesta fase, apenas Inter de Milão e Barcelona registam uma caminhada triunfal mais longa, com os italianos a somarem uma dezena de vitórias e os espanhóis seis partidas a festejar a conquista dos três pontos.

Os encarnados, embora de forma tangencial, com apenas um golo em jogo de desperdício e nervos finais, derrotaram o Marítimo na última ronda, tendo somado assim o quinto triunfo seguido, que lhe permite ocupar este terceiro lugar no pódio da classificação virtual das equipas que há mais tempo vencem nos respetivos campeonatos. Aliás, o Inter somou quarta-feira passada a décima vitória, mas arriscou a queda, pois venceu apenas por 2-1 e com algum aperto final do Sassuolo. E na próxima ronda é a vez de o Barcelona correr esse risco, pois joga na casa do Real Madrid, enquanto o Benfica, em caso de êxito em Paços de Ferreira, poderá estabelecer o seu novo máximo na temporada, depois dos sucessos nas primeiras cinco jornadas da Liga NOS, até à derrota no Bessa, ante o Boavista.

O registo da formação de Jorge Jesus ganha uma outra dimensão ao aumentar-se a perspetiva de análise. Olhando aos dez principais campeonatos do ranking da UEFA, além de Inter e Barcelona, apenas Bayern e Lokomotiv Moscovo conseguem igualar a sequência benfiquista, isto num universo total de 180 emblemas. Atrás, com quatro vitórias, surgem nesta corrida FC Porto, Ajax, Spartak Moscovo e RB Salzburgo.