Benfica manifesta "plena confiança na equipa" e traça dois objetivos

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Clube da Luz analisa eliminação da Liga Europa, diante do Arsenal.

O Benfica tombou na quinta-feira nos 16 avos de final da Liga Europa, ao sair derrotado da segunda mão da eliminatória com o Arsenal. Esta sexta-feira, no boletim "News Benfica", as águias vincam "plena confiança" na equipa orientada por Jorge Jesus.

"O objetivo de passagem, apesar de se conhecer a valia do Arsenal, com um plantel construído para lutar pelos lugares cimeiros do campeonato inglês e vencer a Liga Europa, foi claramente assumido, pelo que importa reconhecer, antes de mais, que não foi atingido. Mas seria manifestamente injusto não salientar o equilíbrio verificado na eliminatória, tanto que só nos minutos finais foi resolvida", começa por referir o clube da Luz, que prossegue:

"É, de facto, nessas provas que nos resta focar, o que não é de somenos. Lutarmos pelo triunfo da Taça de Portugal e pela melhor prestação possível na Liga NOS, sem nunca perdermos de vista, caso se proporcione, a luta pelo título, é a obrigação de todos os que têm a honra, o privilégio e a responsabilidade de representar o Benfica", acrescentam as águias na newsletter, antes de rematarem com uma mensagem de confiança para a equipa:

"Confiamos plenamente na capacidade da nossa equipa e estamos convictos de que saberá reencontrar-se com os resultados positivos. Os sinais dados têm sido nesse sentido, pelo que importa agora confirmá-los com vitórias", remata o Benfica.