Benfica mais experiente na Champions, PSV superioriza-se nos disparos à baliza

Onze provável da Luz tem o dobro da experiência na fase de grupos da prova. Cada jogador tem em média 15,8 jogos, contra 7,9 dos adversários

Superado o primeiro obstáculo na corrida pelo regresso à Liga dos Campeões, o Benfica enfrenta agora o segundo desafio, frente a um PSV que começou 2021/22 em grande nível, com seis vitórias em seis jogos. Na Luz, todos reconhecem a importância de voltar a disputar a Champions após um ano de ausência que se seguiu a dez presenças consecutivas.

Esse é um dado que Roger Schmidt, técnico do PSV, já sublinhou que pode pesar, apontando a maior experiência das águias na competição. E a verdade é que olhando aos onzes prováveis de cada equipa, o Benfica, mesmo com as baixas de Vertonghen e Seferovic, rotinados na prova, apresenta uma maior rotação na Liga dos Campeões.