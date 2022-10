Benfica leva adeptos de autocarro até ao Porto para o clássico

Clube encarnado assume a deslocação dos seus fãs, em coordenação com as autoridades competentes

Numa iniciativa fora do normal, o Benfica vai assumir a deslocação dos seus adeptos, em autocarro, até ao Porto para o clássico de sexta-feira.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que disponibilizou a todos os sócios que adquiriram bilhete para o jogo de sexta-feira, entre FC Porto e SL Benfica, transporte em autocarro desde Lisboa para a cidade do Porto. Toda esta operação logística foi montada em coordenação com as autoridades competentes, com o objetivo de proporcionar e garantir a todos os sócios que vão apoiar a equipa do Benfica total segurança na deslocação", adiantou o clube encarnado.

Quem se deslocar em viaturas particulares deverá "estacionar nas imediações do parque da STCP, em Bonjóia (junto ao Estádio do Dragão), onde se situa o Meeting Point, a partir das 17h30".

O cortejo rumo ao Estádio do Dragão será pelas 18h00 e terá o habitual acompanhamento policial.