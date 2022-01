Benfica: lesão de Seferovic abre as portas da equipa principal a jovem dos bês

Lesão muscular do suíço e ida de Darwin à seleção do seu país favorece chamada do goleador dos bês. O atacante da formação secundária das águias já não participou no embate de domingo frente ao Penafiel. Henrique Araújo, 20 anos, já é o terceiro melhor marcador da história da equipa B

Haris Seferovic junta-se a Darwin na lista de avançados indisponíveis para o embate de terça-feira com o Boavista, nas meias finais da Taça da Liga, ainda que por motivos diferentes dos do camisola 9: enquanto o uruguaio seguiu para o seu país para representar a sua seleção, o suíço tem uma lesão muscular que o impede de ir a jogo no imediato.

Sem esta dupla, abre-se uma janela para que Henrique Araújo, jovem goleador da equipa B, seja chamado por Nélson Veríssimo para o próximo embate e, caso o técnico assim o entenda, possa ter a sua estreia oficial na equipa principal dos encarnados.

Ainda em relação a Seferovic, tem uma lesão muscular apontada como sendo de pequena gravidade mas, mesmo assim, suficiente para que o suíço volte a não ser chamado, como já sucedeu na visita ao Arouca na jornada passada do campeonato. Quanto a Darwin, autor do primeiro golo das águias na referida partida, já seguiu para o Uruguai, onde ajudará a sua seleção nos embates de qualificação para o Mundial deste ano, sendo opção frente a Paraguai e Venezuela, estando por isso o camisola 9 fora do embate de amanhã e, se for o caso, da final de dia 29.

Sobram, assim, a Nélson Veríssimo para o eixo do ataque Yaremchuk, Gonçalo Ramos e... Henrique Araújo. Com dez golos em 17 partidas da equipa B, o jovem de 20 anos pode ter aqui uma oportunidade. No domingo, o jovem madeirense já não foi chamado para o embate com o Penafiel e isso é mais um indicador de que Veríssimo, com quem trabalhou antes deste ter sucedido a Jorge Jesus, vê nele uma opção para o duelo de amanhã, em Leiria.

Henrique Araújo é já o terceiro maior goleador na história dos bês: tem 21 golos em 45 presenças, só sendo batido por Heriberto (29) e Ivan Cavaleiro (22). É ainda o segundo melhor marcador da prova, atrás de Róchez (Nacional), com 11, e está no trono dos jogadores com maior participação em golos.

Paulo Bernardo pronto para terceira dose

Escolhido como titular por Nélson Veríssimo nas duas partidas anteriores, contra Moreirense e Arouca para o campeonato, Paulo Bernardo espreita contra o Boavista a terceira partida consecutiva no onze encarnado. O médio de 19 anos deixou a partida no terreno arouquense com algumas queixas físicas mas, após análise feita já no dia de ontem, tudo aponta para que não haja impedimento físico do técnico.

Em termos de Taça da Liga, Paulo Bernardo somou 45 minutos, ele que foi lançado ao intervalo do jogo contra o Covilhã, na fase de grupos, assinando uma assistência para o golo de Darwin.