Benfica lança ataque ao sexto apuramento: "match point" vale dez milhões de euros

Encarnados podem fechar já hoje as contas do apuramento para os "oitavos". Vitória coloca carimbo, empate também poderá ser suficiente.

O Benfica recebe esta terça-feira a Juventus com um objetivo bem definido. A partilhar o primeiro lugar do Grupo H com o Paris Saint-Germain, os encarnados asseguram o apuramento automático em caso de vitória, mas podem também agarrar já o bilhete dos milhões em caso de empate, desde que no outro jogo o Maccabi Haifa não deixe Paris às escuras, arrancando um triunfo ante o PSG.

Contas feitas, a missão de hoje passa mesmo por garantir já a qualificação que, desde o lançamento do atual formato da Liga dos Campeões em 2003, foi festejada pelos encarnados em cinco edições.

Ao carimbo também assegurado na temporada passada, numa caminhada iniciada por Jorge Jesus e continuada por Nélson Veríssimo que terminou nos quartos de final, ante o Liverpool, o Benfica já havia averbado dois apuramentos consecutivos, em 2015/16 e 2026/17, tendo chegado também aos "quartos" no primeiro - caiu aos pés do Bayern Munique - e ficado pelos oitavos de final do segundo - derrotado pelo Borussia Dortmund -, com Rui Vitória no comando técnico nestas duas edições.

Para não deixar tudo em aberto para a última jornada, na visita ao Maccabi Haifa, a formação de Roger Schmidt quer engrenar já esta noite a sexta e acelerar até aos oitavos de final da liga dos milhões, num desempenho que, porém, está ainda distante do que tem sido alcançado pelo rival do último clássico. Se o Benfica tem cinco apuramentos em 14 presenças na fase de grupos, o FC Porto fê-lo por 12 vezes em 17 participações. Olhando para o Sporting, os leões jogaram esta fase da competição apenas em sete ocasiões e só chegaram aos "oitavos" em duas delas.

Será um Benfica quase na máxima força - só Draxler está riscado das contas devido a lesão - aquele que vai encarar mais este duelo com a Juventus, adversário que derrotou em Turim e de cambalhota. Milik colocou a Vecchia Signora em vantagem bem cedo (4"), mas João Mário, de penálti (43"), e David Neres (55") afundaram ainda mais os bianconeri a viverem uma crise da qual têm tido muita dificuldade em sair e que na Champions chegou agora a um momento de xeque-mate. Se não vencer hoje, a Juventus é eliminada.

Bem mais tranquilo estará o Benfica, montado numa sequência de 19 jogos sem qualquer derrota, com um triunfo no clássico com o FC Porto e a liderança, repartida, do grupo da Champions, com a janela escancarada para a entrada de novo fluxo de milhões. Os encarnados já angariaram esta temporada 45,8 milhões de euros - mais 700 mil euros do que o FC Porto, enquanto Sporting ainda só garantiu 33,7 milhões -, que ascenderão a 55,4 carimbando os "oitavos", podendo ainda somar 2,8 se vencerem a Juventus ou 930 mil euros no caso de um empate. Para se perceber a dimensão do encaixe, basta relembrar que a SAD liderada por Rui Costa gastou esta época 65,8 milhões de euros em reforços colocados ao serviço do técnico Roger Schmidt.