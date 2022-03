Benfica lamenta tochas em Portimão e diz que colaborou com forças de segurança

Devido ao lançamentos de tochas e potes de fumo para o relvado aos 31", a partida teve de ser interrompida pelo árbitro Fábio Veríssimo por mais de oito minutos.

O Benfica lamentou esta segunda-feira a "interrupção do jogo realizado no passado sábado em Portimão, ainda na primeira parte, por oito minutos e vinte e quatro segundos" devido ao lançamento de tochas por parte de adeptos encarnados. As águias que colabora sempre "com as forças de segurança e o promotor do espetáculo desportivo tendo em vista a sua realização em condições de segurança".

De recordar que Fábio Veríssimo, árbitro da partida que o Benfica venceu por 2-1, chegou mesmo a ordenar que a equipa recolhesse aos balneários por entender que não existiam condições de segurança para que o encontro prosseguisse.

"O Sport Lisboa e Benfica lamenta a interrupção do jogo realizado no passado sábado em Portimão, ainda na primeira parte, por oito minutos e vinte e quatro segundos. O Benfica colaborou, como sempre, com as forças de segurança e o promotor do espetáculo desportivo tendo em vista a sua realização em condições de segurança. De igual forma, também nas comunicações alusivas à venda de ingressos para o referido jogo, o clube alerta sempre os seus adeptos para o cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor", lê-se na News Benfica de hoje.