Benfica lamenta morte de John Mortimore e lembra treinador "imperturbável"

Redação com Lusa

Treinador inglês teve duas passagens pelo clube da Luz.

O Benfica lamentou esta quarta-feira a morte de John Mortimore, treinador inglês que teve duas passagens pelo clube lisboeta e levou às águias à conquista de dois campeonatos nacionais, em 1976/77 e 1986/87.

"Fomos surpreendidos pela triste notícia do falecimento de John Mortimore, aos 86 anos, nosso treinador ao longo de cinco temporadas, distribuídas por duas passagens no clube, com vários títulos conquistados e um legado de amizade e respeito mútuos", começou por referir o Benfica na sua newsletter diária.

O clube recorda a passagem do antigo treinador pela Luz, primeiro pela mão de Duarte Borges Coutinho, e, depois, no regresso em 1985, contratado por Fernando Martins, cumprindo mais duas épocas na Luz.

Foi nessa segunda experiência que John Mortimore viu a equipa "encarnada" sofrer uma das derrotas mais impactantes diante do rival Sporting, na goleada por 7-1.

"Mortimore pareceu imune ao contexto adverso e liderou a equipa para mais um triunfo no Campeonato Nacional, ao qual juntou a sempre apetecida Taça de Portugal, redimindo-se da goleada sofrida em Alvalade sagrando-se campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal em partidas frente ao Sporting", lembram as águias.

Na mesma nota, o Benfica assinala as conquistas de Mortimore na Luz. "Em cinco temporadas em que serviu o Benfica, venceu dois campeonatos, duas Taças de Portugal, uma supertaça e três Taças de Honra. Nos anos subsequentes, fez sempre questão de vincar a admiração e respeito sentidos pelo Clube que lhe proporcionou os anos de maior sucesso na sua carreira de treinador", lembra o Benfica.

O antigo futebolista e treinador morreu na terça-feira, aos 86 anos, informaram o Chelsea e Southampton.

No Chelsea, Mortimore cumpriu enquanto jogador 10 épocas, efetuando mais uma no Queens Park Rangers, e nos "The Saints" chegou a presidir o clube.