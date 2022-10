Benfica-Juventus não vai ter tecnologia de linha de golo

A UEFA informou que a ferramenta não poderá ser utilizada na partida devido a problemas técnicos.

A UEFA anunciou esta terça-feira que a receção do Benfica à Juventus, na penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, não terá a tecnologia de linha de golo disponível, devido a problemas técnicos.

O organismo explica que o conjunto encarnado, sem o seu conhecimento, realizou trabalhos no Estádio da Luz que inviabilizaram o funcionamento da tecnologia.

"Infelizmente, não será possível substituir e instalar um novo sistema a tempo do jogo, e o encontro irá decorrer sem tecnologia da linha de golo tal como está estabelecido nos regulamentos da UEFA Champions League", leia-se.

A equipa de arbitragem terá, portanto, de ter uma atenção redobrada em situações onde a bola estiver em vias de ultrapassar a linha de golo, uma vez que não receberão a habitual indicação de golo no relógio.

O Benfica recebe a Juventus esta terça-feira, às 20h00, em jogo da quinta jornada do grupo H da Liga dos Campeões, liderado pelas águias e pelo PSG, ambos com oito pontos. A Juventus é terceira, com quatro, e precisa de vencer para continuar a sonhar com o apuramento para os oitavos de final.