Benfica joga em Amesterdão com equipamento da época passada

Equipamentos das águias para 2021/22 têm cores que predominam na camisola do Ajax.

O Benfica entrou em campo para a segunda mão dos oitavos de final da Champions com o segundo equipamento de 2020/21. Ao que foi possível apurar, tal decisão deve -se ao facto de os equipamentos das águias para esta temporada se poderem confundir com o principal do Ajax, usado pelo clube dos Países Baixos esta terça-feira.

Recorde-se que a segunda camisola do clube da Luz é branca e a terceira, apesar do preto como cor predominante, apresenta tons vermelhos. Cores essas bem visíveis no equipamento do campeão neerlandês.