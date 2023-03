Benfica: João Mário iguala série de Eusébio

Médio marcou em cinco jogos seguidos na prova. O King já o havia feito, somando duas épocas.

Foi o primeiro jogador a introduzir a bola na baliza, logo aos 2", golo que seria anulado por fora de jogo. Esse tiro, a contar, faria João Mário entrar na história do Benfica, mas o camisola 20 teve de esperar e o momento acabou mesmo por surgir. De penálti, aos 71", o médio português aumentou para cinco a sequência de jogos seguidos a marcar na Liga dos Campeões - PSG, Juventus, Maccabi e Brugge em dose dupla -, numa contabilidade que exclui as fases preliminares. E fez história porque só mais um jogador das águias o havia conseguido, sendo necessário recuar até aos tempos de... Eusébio.

Foi, precisamente, o Pantera Negra a conseguir esse feito, com uma grande diferença. O King fê-lo em duas épocas seguidas, dado que marcou nos dois encontros finais de 1962/63 e nos três primeiros de 1963/64, tendo continuado em mais dois da temporada seguinte mas referentes à ronda preliminar. Significa isto que se João Mário marcar no próximo jogo, será mesmo o único do longo historial das águias.