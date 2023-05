"Benfica já recuperou do mau momento e vai apresentar-se a 200%"

A convicção de Luís Norton de Matos, que conhece bem o clube da Luz e o Portimonense.

Luís Norton de Matos, que orientou a equipa B do Benfica, onde se formou como jogador, e alinhou com a camisola do Portimonense na carreira, acredita que as águias vão entrar com tudo no Algarve, no encontro da ronda 32 do campeonato.

"O Benfica já recuperou do mau momento e vai apresentar-se, emocionalmente, a 200%. Direção e jogadores terão essa consciência, da importância deste momento", afirmou, em entrevista ao programa Bola Branca da Rádio Renascença.

"O Benfica deu passo de gigante ao vencer o Braga, mas o jogo de Portimão será renhido e exemplos não faltam de quando os grandes jogam contra os ditos pequenos", vincou ainda.

Norton de Matos alertou ainda que "o Portimonense nada tem a perder, os jogadores podem mostrar-se, e será jogo de grande dificuldade e de grande intensidade".