Benfica já decidiu: não avança com 2,5 milhões para a compra de Gilson

Jogador de 21 anos chegou ao plantel secundário em janeiro cedido pelo Estoril para dar poder de fogo à equipa, mas apontou apenas três golos em 16 jogos.

O Benfica não vai exercer a opção de compra que ficou acertada quando assegurou o empréstimo de Gilson Benchimol em janeiro, proveniente do Estoril. O JOGO apurou que os responsáveis benfiquistas não têm nos planos pagar os 2,5 milhões de euros negociados, embora isto não queira dizer que o avançado de 21 anos esteja fora dos planos encarnados, pois está ainda em cima da mesa a possibilidade de ser tentada a renovação da cedência para a próxima temporada.

O internacional por Cabo Verde, seleção que vai representar este mês frente a Marrocos (dia 12) e Burkina Faso (a 18), foi contratado no final de janeiro com o objetivo de preencher uma clara lacuna no ataque da equipa B e numa altura em que Luís Semedo, o habitual ponta-de-lança, já tinha decidido não renovar e deixar o Benfica no final da época a custo zero.

Porém, e até como consequência de alguma instabilidade exibicional da equipa B - muito afetada por várias promoções aos AA -, Gilson Benchimol marcou apenas três golos em 16 jogos (Tondela, Covilhã e Penafiel), dez deles de início, tendo acrescentado duas assistências. Rendeu um triunfo no primeiro jogo.