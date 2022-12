Benfica já decidiu: Conti é para vender

Conti com a camisola do Benfica

América tenta garantir novo empréstimo, mas a SAD encarnada tem outros planos

O América Mineiro está a tentar renovar o empréstimo de Germán Conti, central argentino cedido pelo Benfica, mas as negociações ainda não chegaram a bom porto. E por uma razão objetiva: a SAD benfiquista quer libertar-se deste ativo e, nesse sentido, tem nos seus planos a negociação a título definitivo do jogador que ainda tem vínculo válido até junho de 2024.

É este o desfecho desejado pelos encarnados, segundo noticiou ontem o portal brasileiro Superesportes, que acrescenta não ser intenção do América a aquisição dos direitos económicos do defesa. As conversas deverão manter-se porque o clube mineiro pretende manter Conti nas suas fileiras, ele que fez 37 jogos este ano.