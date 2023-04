Benfica-Inter: confira os onzes apresentados por Schmidt e Simone Inzaghi

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Jogo da primeira mão dos quartos de final da Champions com início às 20h00 desta terça-feira, no Estádio da Luz.

Gilberto, no lugar do lesionado Bah, e Morato, que rende o castigado Otamendi, são titulares na primeira mão dos quartos de final da Champions. Destaque para a presença de João Tomé, lateral de 20 anos, no banco de suplentes, ao lado de Rafael Rodrigues, Ndour e João Neves, outros jovens oriundos da formação.

Gonçalo Guedes, já recuperado fisicamente, integra igualmente a ficha de jogo.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Morato e Grimaldo; Florentino e Chiquinho; João Mário, Rafa e Aursnes; Gonçalo Ramos.

Suplentes: Samuel Soares, André Gomes; Lucas Veríssimo, Neres, Gonçalo Guedes, Tengstedt, Schjelderup, Musa, Rafael Rodrigues, João Tomé, Ndour e João Neves.

Onze do Inter: Onana; Darmian, Acerbi e Bastoni: Dumfries, Brozovic, Mkhitaryan, Barella e Dimarco; Lautaro Martínez e Dzeko.

Suplentes: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Gosens, Correa, Bellanova, Asllani, D'Ambrosio, Carboni, Zanotti e Lukaku.