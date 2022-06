Benfica inicia substituição das cadeiras do Estádio da Luz

Aproveitando a pausa na competição, o Benfica está a trocar os assentos do recinto, cumprindo assim uma promessa eleitoral de Rui Costa, que já tinha reforçado em janeiro essa intenção

O Benfica já iniciou a substituição das cadeiras do Estádio da Luz, procedendo nesta fase à troca dos antigos assentos do recinto por novos, com o objetivo de dar assim uma nova cor à casa das águias. Esta segunda-feira foram colocadas a circular na Internet várias imagens do estádio benfiquista nas quais é possível verificar as mudanças graduais efetuadas nas bancadas. Desta forma, os responsáveis encarnados cumprem uma promessa eleitoral de Rui Costa, que visava corresponder a um desejo dos adeptos e associados do clube.

"Quero mudar os ecrãs, iluminação e cadeiras. Queria colocar este estádio tão imponente por fora como é por dentro. Já tem perto de 20 anos e são precisas alterações naturais", declarou ainda em outubro, antes do ato eleitoral. Já em janeiro, numa entrevista à BTV, o presidente benfiquista assumiu então: "O estádio precisa de renovação interior e exterior. Vamos começar pelo interior. Posso adiantar que garantidamente no início da próxima temporada já irão encontrar ecrãs novos e luzes em led novas. Permite outra atmosfera no estádio. O ainda nessa altura talvez seja possível são as questões do som e das cadeiras."