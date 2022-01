Benfica informa que Everton está infetado com covid-19

Everton, jogador do Benfica

Jogador brasileiro falha, por isso, o encontro com o Moreirense, no sábado.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que Everton teve resultado positivo no teste antigénio COVID-19 realizado no Futebol Profissional, aguardando agora pelo resultado do teste PCR", informou o clube da Luz.

Por este motivo, o avançado brasileiro deverá falhar o duelo de sábado frente ao Moreirense, em Lisboa.

Desde o início de 2022, refira-se, Svilar, Vlachodimos, Pizzi, Meité, Yaremchuk, Radonjic e Vertonghen já testaram positivo ao coronavírus, mas já estão todos recuperados.